Нафта дорожчає після сильного падіння напередодні

Світові ціни на нафту у вівторок демонструють позитивну динаміку, коректуючись після сильного зниження напередодні на тлі побоювань надлишку сировини на ринку, свідчать дані торгів.

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Станом на 07.30 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,35% - до 45,29 долара за барель. Вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 0,23% - до 43,23 долара за барель, передає Прайм.

Під час торгів понеділка ф'ючерси на нафту марки Brent вперше з 11 травня опустилися нижче 45 доларів за барель, а WTI - нижче 43 доларів за барель вперше з 26 квітня. Це було пов'язано з даними про рекордні запаси сировини в США, а також про зростання кількості бурових установок в країні.

Зокрема, за даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, за підсумками попереднього робочого тижня, що завершився 22 липня, кількість бурових установок у США збільшилася на 15 одиниць і становила 462 штуки. У тому числі кількість нафтових бурових зросла на 14 одиниць — до 371 штуки.