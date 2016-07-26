Оператор українських гідроелектростанцій збільшив прибуток майже в 3 рази

Державна компанія «Укргідроенерго», оператор українських гідроелектростанцій, у січні-червні 2016 року збільшила чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 2,9 раза – до 1,181 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції в першому півріччі зріс на 35% - до 2,9 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за звітний період збільшилася на 59,3% - до 1,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, з 1 січня 2016 року підвищила тариф для «Укргідроенерго» на відпуск електроенергії на 28% - до 30,59 коп. за кВт-ч.

1 липня Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план "Укргідроенерго" на 2016 рік з розміром доходів 4,84 млрд грн, чистим прибутком 1,2 млрд грн і тарифом на відпуск електроенергії 0,61 грн/кВт.

Компанія «Укргідроенерго» експлуатує 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Дніпровську, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію, Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5007,6 МВт (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі будівництва). Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.