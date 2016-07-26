"ДТЕК Дніпрообленерго" Ахметова відзвітувала про зростання прибутку більш ніж у 5 разів

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Дніпрообленерго», що входить в енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова, в січні-червні 2016 року збільшила чистий прибуток в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 5,3 раза - до 34,5 млн грн.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, чистий дохід від реалізації продукції компанії в першому півріччі зріс на 16,4% - до 12,5 млрд грн.

Валовий прибуток компанії за звітний період збільшилася на 35,6% - до 368,9 млн грн.

Довідка УНІАН. «ДТЕК Дніпрообленерго» - одна з найбільших енергопостачальних компаній України, входить до складу ДТЕК (в середині квітня 2012 року DTEK Holdings Ltd придбав 50% акцій «Дніпрообленерго» за 660,1 млн грн).

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.