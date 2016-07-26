Анкара і Москва повернуться до переговорів щодо газопроводу "Турецький потік"
Туреччина і Росія найближчим часом можуть повернутися до обговорення будівництва газопроводу «Турецький потік». Проект був заморожений після конфлікту між Анкарою і Москвою через збитий російський літак Су-24.
Турецька сторона підтвердила відкритість позиції щодо "Турецького потоку", міністерства енергетики двох країн сьогодні проведуть консультації за проектом, повідомив журналістам віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, передає РИА Новости.
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"Щодо "Турецького потоку" турецька сторона підтвердила відкритість для відновлення діалогу на цю тему. Міністр енергетики РФ (Олександр Новак — ред.) сьогодні проведе консультації зі своїми колегами з цього питання", — сказав віце-прем'єр.
Росія в грудні 2014 року через позицію ЄС оголосила про відмову від "Південного потоку", який повинен був пройти територією Болгарії, Сербії, Угорщини, в користь нового газопроводу в бік Туреччини ("Турецький потік"). Однак і цей проект був заморожений на тлі охолодження політичних відносин Москви й Анкари.