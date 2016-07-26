"Енергоатом" з початку року скоротив прибуток вдвічі

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", оператор усіх діючих атомних станцій України, у січні-червні 2016 року отримало 1,118 мільярда гривень чистого прибутку, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому" з посиланням на звітність компанії за 6 місяців 2016 року.

Згідно зі звітом, чистий прибуток "Енергоатому" від реалізації продукції за вказаний період збільшився порівняно з січнем-червнем 2015 року на 5,4% - до 16,429 мільярда гривень з 15,588 мільярда гривень.

Валовий прибуток "Енергоатому" за звітний період зменшилася до 3,687 мільярда гривень з 4,920 мільярда гривень у січні-червні 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2015 році отримав 1,168 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як 2014 рік компанія закінчила з чистим збитком розміром 6,494 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

По встановленої потужності ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.