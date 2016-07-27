Нідерландська компанія Yuzgas виграла конкурс на реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу на сході України

Нідерландська компанія "Юзгаз" (Yuzgas B. V.) виграла конкурс на реалізацію проекту з видобутку сланцевого газу на Юзівській площі на сході України, де раніше планувала займатися видобутком нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell.

Про це повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії "Надра України", дочірня компанія якої "Надра Юзівська" є власником площі.

"Юзгаз" (Yuzgas B. V.) стала переможцем у конкурсі реалізації проекту угоди щодо розділу продукції (УРП) Юзівської ділянки", - йдеться в повідомленні.

В "Надра України" нагадують, що "Надра Юзівська" створено з метою реалізації проекту з пошуку та видобутку корисних копалин у відповідності з угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Юзівської площі.

У січні 2013 року було підписано угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між Кабінетом міністрів України, компанією Shell і "Надра Юзівська". У разі успіху пошукових робіт очікувалося подвоєння обсягів видобутку газу в Україні.

"Shell проінвестувала в пошукові роботи кілька десятків мільйонів доларів, але через істотні зміни обставин у реалізації проекту з 8 вересня 2015 року Shell вийшла з УРП. В результаті "Надра Юзівська" придбала 100% прав та обов'язків інвесторів в угоді", - уточнили в компанії.

Згідно з повідомленням, з метою залучення замість Shell іншого інвестора-оператора УРП було оголошено відкритий конкурс. Порядок його проведення, умови конкурсу та склад конкурсного комітету було визначено Міжвідомчою комісією з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції, Кабміном і компанією "Надра Юзівська".

"Критерії визначення переможця конкурсу були вже опробовані в ході конкурсів на визначення інвесторів-операторів УРП на Олеській і Юзівській ділянках, в яких взяли участь такі міжнародні нафтогазові компанії, як ExxonMobil (США), Chevron (США), Shell (Нідерланди), Eni (Італія)", - повідомили в держкомпанії.

За результатами розгляду та оцінки конкурсних заяв переможцем була визнана компанія "Юзгаз" (Нідерланди), яка запропонувала кращі умови для реалізації Юзівського проекту.

Повідомляється, що в конкурсний комітет, який визначив переможця конкурсу, входили керівники профільних міністерств, "Надра України", "Надра Юзівська", народні депутати України.

"В умовах падіння світових цін на нафту в Україні різко зменшився обсяг робіт з пошуку вуглеводнів. Тому важливі зобов'язання переможця конкурсу інвестувати кілька сотень мільйонів доларів США в програму геологічного вивчення Юзівської ділянки (близьку за обсягами буріння запропонованої Shell в 2012 році), а також сплатити в державний бюджет бонуси комерційного виявлення і розробки", - заявили в "Надра України".

Очікується, що після отримання відповідної згоди Кабміну переможець конкурсу компанія "Юзгаз" стане повноправним учасником УРП.

Також повідомляється, що згідно з рішенням позачергових зборів учасників "Надра Юзівська" від 23 жовтня 2015 року компанія "СПК-Геосервіс" зобов'язалася вийти зі складу учасників "Надра Юзівська".

Таким чином, станом на початок серпня єдиним учасником "Надра Юзівська" залишиться Національна акціонерна компанія "Надра України".

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року було підписано угоду між урядом України, компанією Shell і "Надра Юзівська" про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях. На той момент "Надра України" володіла 90% "Надра Юзівська", ще 10% належало маловідомої компанії "СПК-Геосервіс".

Нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell починала процес розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів в Харківській і Донецькій областях, але в червні прийняла рішення вийти з цього проекту. У жовтні вихід Shell підтвердив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.