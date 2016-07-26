Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту

Світовий банк (СБ) підвищив прогнози цін на нафту на 2016 рік у зв'язку з перебоями у постачанні вуглеводнів в низці регіонів та активним зростанням попиту в другому кварталі, повідомляє Росбалт.

Зазначається, що згідно з очікуваннями аналітиків, нафта (кошик сортів Brent, Dubai та WTI з рівною вагою) поточного року в середньому коштуватиме $43 за барель, а не $41 за барель, як прогнозувалося в квітні. У II кварталі ціни на нафту підскочили на 37%, в тому числі через лісові пожежі в Канаді та саботажу нафтової інфраструктури в Нігерії, зазначає СБ.

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"Ми очікуємо невеликого підвищення цін на нафту у другій половині 2016 року у зв'язку зі зниженням надлишкової пропозиції на ринку, - заявив старший економіст і провідний автор доповіді Джон Баффез. - Однак товарні запаси залишаються дуже значними, їх зниження потребує часу".

Як і в квітні, Світовий банк очікує зниження цін майже на всі основні сировинні товари 2016 року порівняно з 2015 роком, винятком стали дорогоцінні метали, особливо золото, так як прогнози для них на поточний рік були суттєво підвищені.

Енергоносії в цілому, ймовірно, подешевшають в поточному році ще на 16,4% порівняно з 2015 роком, тобто падіння буде більш плавним, ніж передбачалося в квітневому (-19,3%) і січневому (-24,7%) прогнозах.

"Ціни на метали і мінерали, сільгосппродукцію і добрива, як очікується, зменшаться на 3,7%, а не на 5,1%, як передбачалося в квітні. Наступного року ці види сировинних товарів, ймовірно, подорожчають на 2,1%", - зазначає видання.

СБ прогнозує, що метали 2016 року подешевшають в середньому на 11% (у квітні - на 8,2%), перегляд відображає перспективи ослаблення попиту і очікуване введення в експлуатацію нових потужностей.

"Що стосується цін на сільськогосподарську продукцію, то, згідно з прогнозами, їх зниження може бути менш значним, ніж передбачалося в квітні, що обумовлено очікуваннями низьких врожаїв в Південній Америці. Разом з тим зменшення витрат на енергоносії, які складають до 10% у структурі собівартості сільгосппродукції, також надає знижувальний тиск на продовольчі ціни", - зазначає СБ.

Середньорічна ціна золота 2016 року, за прогнозами банку, зросте на 7,7%, до $1250 за тройську унцію, замість очікуваного у квітні зниження на 0,9%.