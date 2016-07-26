Світовий банк підвищив прогноз цін на нафту
Крім того, поточного року Світовий банк очікує зниження цін майже на всі основні сировинні товари, за винятком дорогоцінних металів.
Світовий банк (СБ) підвищив прогнози цін на нафту на 2016 рік у зв'язку з перебоями у постачанні вуглеводнів в низці регіонів та активним зростанням попиту в другому кварталі, повідомляє Росбалт.
Зазначається, що згідно з очікуваннями аналітиків, нафта (кошик сортів Brent, Dubai та WTI з рівною вагою) поточного року в середньому коштуватиме $43 за барель, а не $41 за барель, як прогнозувалося в квітні. У II кварталі ціни на нафту підскочили на 37%, в тому числі через лісові пожежі в Канаді та саботажу нафтової інфраструктури в Нігерії, зазначає СБ.
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"Ми очікуємо невеликого підвищення цін на нафту у другій половині 2016 року у зв'язку зі зниженням надлишкової пропозиції на ринку, - заявив старший економіст і провідний автор доповіді Джон Баффез. - Однак товарні запаси залишаються дуже значними, їх зниження потребує часу".
Як і в квітні, Світовий банк очікує зниження цін майже на всі основні сировинні товари 2016 року порівняно з 2015 роком, винятком стали дорогоцінні метали, особливо золото, так як прогнози для них на поточний рік були суттєво підвищені.
Енергоносії в цілому, ймовірно, подешевшають в поточному році ще на 16,4% порівняно з 2015 роком, тобто падіння буде більш плавним, ніж передбачалося в квітневому (-19,3%) і січневому (-24,7%) прогнозах.
"Ціни на метали і мінерали, сільгосппродукцію і добрива, як очікується, зменшаться на 3,7%, а не на 5,1%, як передбачалося в квітні. Наступного року ці види сировинних товарів, ймовірно, подорожчають на 2,1%", - зазначає видання.
СБ прогнозує, що метали 2016 року подешевшають в середньому на 11% (у квітні - на 8,2%), перегляд відображає перспективи ослаблення попиту і очікуване введення в експлуатацію нових потужностей.
"Що стосується цін на сільськогосподарську продукцію, то, згідно з прогнозами, їх зниження може бути менш значним, ніж передбачалося в квітні, що обумовлено очікуваннями низьких врожаїв в Південній Америці. Разом з тим зменшення витрат на енергоносії, які складають до 10% у структурі собівартості сільгосппродукції, також надає знижувальний тиск на продовольчі ціни", - зазначає СБ.
Середньорічна ціна золота 2016 року, за прогнозами банку, зросте на 7,7%, до $1250 за тройську унцію, замість очікуваного у квітні зниження на 0,9%.