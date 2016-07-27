Нафта дешевшає на даних про запаси в США

Світові ціни на нафту у вівторок демонструють помірно негативну динаміку на тлі даних Американського інституту нафти (API) про зниження запасів у США, яке виявилося помірнішим, ніж прогнозували аналітики, свідчать дані торгів.

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Станом на 08.31 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,15% — до 45,16 долара за барель. Вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на 0,19% — до 42,84 долара за барель, передає РИА Новости.

При цьому під кінець попередньої торгової сесії, відразу після виходу даних API, ціни опускалися до рівня в 44,14 долара за барель Brent, що є мінімумом з 10 травня, і 42,36 долара за барель WTI, що є мінімальним значенням з 20 квітня.

Вторинні дані API вказали на те, що запаси нафти в США впали на 827 тисяч барелів за тиждень, що завершився 22 липня. Аналітики, у свою чергу, очікували скорочення запасів на 2,3 мільйона барелів. Запаси бензину при цьому знизилися на 423 тисячі барелів, у той час як аналітики очікували зростання на 36 тисяч барелів.

Пізніше в середу будуть опубліковані дані статистики щодо комерційних запасів нафти в США, виключаючи стратегічний резерв, за тиждень, що завершився 22 липня. За прогнозами експертів, показник знизився на 2,257 мільйона барелів, або на 0,4%, до 517,24 мільйона барелів.