Уряд додатково виділив 200 мільйонів на зарплати шахтарям

Кабінет міністрів України прийняв рішення виділити додатково 200 мільйонів гривень на виплату заробітної плати шахтарям державних шахт. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні уряду в середу, 27 липня.

"Передбачається збільшення обсягу державної підтримки державним вугледобувним підприємствам для виплати заробітної плати на 200 мільйонів гривень", - озвучив проект рішення міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

Відзначається, що на сьогодні це єдиний шлях зняття соціальної напруги серед шахтарів держшахт.

Разом з тим, дане рішення було розкритиковано Міністерством фінансів, глава якого – Олександр Данилюк підкреслив, що в результаті його прийняття буде використано гроші, які планувалося виділити на закриття збиткових шахт.

"Цим рішенням буде забрано 155 мільйонів гривень, які планувалося виділити на закриття 5 нерентабельних шахт. Таким чином, якщо ми зараз виділимо їх, то ми заплатимо за закриття шахт наступними роками", - зазначив Данилюк.

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Як повідомляв УНІАН, на початку лютого депутати Верховної Ради (фракція "Народний фронт") запропонували додатково спрямувати на зарплати шахтарям поточного року 350 мільйонів гривень з бюджету шляхом перерозподілу коштів, передбачених для реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості.

На початку березня Міненерговугілля направило 63,7 мільйона гривень державним вугільним підприємствам для погашення заборгованості із заробітної плати перед шахтарями. Зазначена сума була виділена держпідприємствам "Львіввугілля", "Волиньвугілля", "Лисичанськвугілля" і "Первомайськвугілля".

21 березня прес-служба Міненерговугілля повідомила, що міністерство має намір направити додаткові 157,4 мільйона гривень на погашення шахтарям державних шахт заборгованості по зарплаті за 2015 рік. Після цього в середині липня Насалик пообіцяв до Дня шахтаря виділити додаткові 200 мільйонів гривень на заробітну плату для держшахт.