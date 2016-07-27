Росія знову заговорила про будівництво газопроводу "Турецький потік" в обхід України

У Кремлі заявили, що не виключають відновлення проекту «Турецький потік», який передбачає прокладання газопроводу по дну Чорного моря для поставок російського газу до Європи в обхід України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Це питання доцільності, питання комерційних умов і атмосфера політичної довіри, яка є найкращим гарантом для створення привабливих економічних умов. Тому це питання комплексне, але, безумовно, обговорення цього проекту ніхто не уникає», - сказав Пєсков.

«Ви знаєте, що ведеться робота за різними напрямками, і ви знаєте, що «Газпром» не сидів увесь цей час склавши руки, знаєте, що опрацьовуються альтернативні маршрути, причому вони проговорюються з європейськими партнерами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Туреччина оголосила про готовність приступити до будівництва першої нитки газопроводу "Турецький потік".

Міністр економіки країни Ніхат Зейбекчі заявив, що "існують політичні рішення про врегулювання питання щодо подальшої реалізації проекту". За його словами, тема будівництва чорноморського газопроводу зараз обговорюється на переговорах із російською стороною. "Турецький потік" вигідний для обох країн", - сказав міністр.

У грудні 2014 року між Москвою та Анкарою було досягнуто домовленість про будівництво газопроводу між Росією та Туреччиною по дну Чорного моря. Проект, названий "Турецьким потоком", передбачав прокладання чотирьох ниток загальною потужністю 63 млн кубометрів газу на рік. Спочатку планувалося, що 16 млн кубометрів поставлятиметься до Туреччини, решту обсягу намічено розподілити через газовий вузол на кордоні з Грецією.

Після конфлікту між Москвою та Анкарою через збитий російський літак у листопаді 2015 року реалізацію проекту було призупинено.