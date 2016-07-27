Вартість Brent впала нижче позначки $44

18:37, 27 липня 2016
Енергетика
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Brent подешевшала до $43,98 за барель, WTI - до $42,19 за барель.

REUTERS

Нафта різко подешевшала в середу після виходу даних про зростання запасів у США за підсумками минулого тижня, ціна Brent опустилася нижче 44 доларів за барель, повідомляє Росбалт.

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Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 17:35 по Києву впала на 0,89 долара (1,98%) - до 43,98 долара за барель.

Ціна ф'ючерса на нафту BRENT на вересень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на 0,73 долара (1,70%) - до 42,19 долара за барель.

Зазначається, що запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,67 мільйона барелів, що випливає зі звіту Міністерства енергетики країни. Резерви бензину збільшилися на 452 тисячі барелів.

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