Глава "Нафтогазу" вважає, що зменшення тарифів на газ можливе тільки при зниженні цін на світовому ринку

01:13, 28 липня 2016
Енергетика
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Тарифи на газ можуть зменшитися тільки в тому випадку, якщо знизиться світова ціна на газ.

Фото УНИАН

Про це в ефірі "5 каналу" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Я думаю, що це неможливо (зниження тарифів на газ). Вони можуть знизитися тільки якщо буде знижуватися світова ціна на газ. Тобто газ став таким же товаром, як, наприклад, нафта або бензин", - заявив Коболєв.

Глава "Нафтогаз України" сказав, що заяви про зменшення тарифів на газ - це спроби політиків піаритися на тому, що приносить певні електоральні результати.

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"Було прийнято рішення щодо прив'язки повної ціни на газ до імпортного партитету, що є єдиним коректним механізмом у випадку України, як країни, яка імпортує. Все інше – це спроби політиків піаритися на тому, що приносить певні електоральні результати", - зазначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Національну комісію з регулювання у сфері енергетики права на встановлення цін на природний газ для промисловості.
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