Глава "Нафтогазу" вважає, що зменшення тарифів на газ можливе тільки при зниженні цін на світовому ринку

Про це в ефірі "5 каналу" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Я думаю, що це неможливо (зниження тарифів на газ). Вони можуть знизитися тільки якщо буде знижуватися світова ціна на газ. Тобто газ став таким же товаром, як, наприклад, нафта або бензин", - заявив Коболєв.

Глава "Нафтогаз України" сказав, що заяви про зменшення тарифів на газ - це спроби політиків піаритися на тому, що приносить певні електоральні результати.

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"Було прийнято рішення щодо прив'язки повної ціни на газ до імпортного партитету, що є єдиним коректним механізмом у випадку України, як країни, яка імпортує. Все інше – це спроби політиків піаритися на тому, що приносить певні електоральні результати", - зазначив Коболєв.