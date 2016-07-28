"Банальний шантаж": "Нафтогаз" заявив про рекордне зниження Росією транзиту газу

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

"Обсяги транзиту впали ще більше. Вони зараз, я б сказав, рекордно низькі... Крім зменшення обсягу транзиту, Росія знизила тиск на вході в Україну, що створює певні технологічні проблеми для "Укртрансгазу". Поки компанія ефективно вирішує ці проблеми", - заявив Коболєв.

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Він додав, що з цього приводу звернувся до Єврокомісії з офіційним листом.

"Сьогодні я з цього приводу направив офіційний лист-звернення до Європейської комісії з пропозицією зібрати моніторингову групу і провести, по-перше, аналіз ситуації, зафіксувати невиконання "Газпромом" контрактних умов щодо тиску подачі газу в систему України і прийняти рішення, що робити далі з цією ситуацією", - повідомив він.

Коболєв також висловив думку, що Росія намагається тиснути на Україну і на "Нафтогаз", щоб мінімізувати витрати.

"Мені здається, що росіяни хочуть зробити все можливе, щоб довести нашим європейським партнерам, що Україна не може бути транзитною країною і вони зараз взялися за банальний шантаж", - підкреслив він.

Голова правління НАК "Нафтогаз" також зазначив, що такі дії "Газпрому" є, на його думку, так званої "тактикою пресування "Північного потоку-2".