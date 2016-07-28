Нафта Brent продовжує торгуватися нижче $44 за барель

Ціни на нафту трохи відновилися в четвер після досягнення квітневих мінімумів, але прогноз для галузі залишається слабким, оскільки виробники і НПЗ продовжують поставляти більше, ніж може спожити ринок.

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До 8.40 ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися поблизу позначки $43,65 за барель, що на 0,37 відсотка вище попереднього закриття.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу зросли на 0,38 відсотка до $42,08 за барель, передає Рейтер.

На попередній сесії Brent і WTI досягли мінімумів з квітня на рівні $43,27 і $41,68 відповідно, після того як офіційні дані несподівано вказали на зростання запасів нафти і бензину в США.