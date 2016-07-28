Прибуток Shell за півроку впав у п'ять разів

Чистий прибуток англо-голландської Royal Dutch Shell за перше півріччя поточного року скоротився 4,98 разв в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 1,735 мільярда доларів, повідомила компанія, передає Прайм.

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При цьому чистий прибуток за другий квартал становив 1,280 мільярда доларів, що в 3,2 раза менше в порівнянні з квітнем-червнем 2015 року. У перерахунку на одну звичайну акцію прибуток компанії за півріччя становив 0,22 долара проти 1,32 долара за січень-червень 2015 року, за квартал - 0,15 долара проти 0,62 долара роком раніше.

Виручка Royal Dutch Shell в першому півріччі знизилася на 22,5% - до 106,969 мільярда доларів, квартальний показник становив 58,415 мільярда доларів (зниження на 19,3% у річному вираженні).

Royal Dutch Shell займається видобутком і переробкою вуглеводнів більш ніж в 40 країнах світу. У лютому відбулося злиття компанії з британської BG Group plc.