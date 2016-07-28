В "Укртрансгазі" впевнені, що встигнуть до холодів закачати до сховищ потрібний обсяг газу

Державна компанія - оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" встигне закачати 14,5 мільярда кубометрів природного газу, про які раніше було заявлено, до своїх підземних сховищ до початку опалювального сезону.

Про це під час прес-конференції про майбутнє газотранспортної системи, повідомив глава "Укртрансгазу" Ігор Прокопів.

"За нашими розрахунками, 14,5 мільярда кубічних метрів ми встигаємо закачати до початку опалювального сезону", - сказав він.

Голова компанії повідомив про плани заповнення підземних сховищ газу в липні-вересні 2016 року.

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"На даний період ми щодоби закачуємо по 40-50 мільйонів кубометрів газу до підземних газових сховищ. План заповнення сховищ на липень – близько 1 мільярда кубометрів газу, на серпень - 1,4 мільярда кубометрів, на вересень - 1,9 мільярда кубометрів", - додав Прокопів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. 21 липня Прокопів повідомив, що Україна має намір у серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону збільшити запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

За даними "Укртрансгазу", запаси природного газу в українських підземних сховищах з 16 по 23 липня збільшилися на 2,6%, або на 261 мільйон кубометрів, - до 10,254 мільярда кубометрів.