"Укртрансгаз" подав у суд на ОПЗ за газові борги

Державна компанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" подала позов до суду на одне з найбільших хімічних підприємств України "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) за несплати за поставлений газ.

Про це під час прес-конференції про майбутнє газотранспортної системи, повідомив глава "Укртрансгазу" Ігор Прокопів.

"У липні ОПЗ спалив 53 мільйони кубометрів газу. 15 липня ми закрили баланс за червень і виставили рахунок на 434 мільйони гривень. Почекали 5 днів, завод не розрахувався, після цього ми подали в суд за розбаланс (різниця між обсягом газу, який був фактично спожитий ОПЗ і об'ємом газу, яким володів завод для його споживання -УНІАН) за червень", - сказав Прокопів.

Також глава компанії повідомив, що на сьогодні "Укртрансгаз" продовжує зниження тиску газу для ОПЗ.

"На сьогодні ми приступили до процедури зниження тиску. Робочий тиск, під яким газ подається на ОПЗ становить 9 атмосфер, на сьогодні вона зменшилась до 7,8 атмосфери. Зараз вони перебувають в процесі переговорів і споживають 80 тисяч кубометрів газу на годину. Така ситуація роботі заводу не загрожує, але, якщо вони не заведуть номінацію (заява на прокачування газу з боку компанії-постачальника для потреб клієнта – УНІАН), ми будемо продовжувати зниження тиску", - додав Прокопів.

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Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" 18 липня 2016 року заявив про початок процедури відключення "Одеського припортового заводу" від газопостачання за відсутності передоплати та перевищення нормованого споживання газу. Станом на 18 липня добовий обсяг споживання "блакитного палива" контрагентом становив близько 1,5 мільйона кубометрів, при заявці в 0,1 мільйона кубометрів/добу.

20 липня прес-служба "Укртрансгазу" опублікувала інформацію, що компанія обмежила постачання газу великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу до погашення боргів за транспортування палива.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.