Україна почала приймати вугілля із зони АТО через залізничний перегін "Микитівка-Майорськ"

Україна після майже двомісячної перерви відновила прийом вугілля із зони АТО через залізничний перегін «Микитівка-Майорськ», отримавши 43 вагона палива. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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«На територію, підконтрольну українській владі (через залізничний перегін «Микитівка-Майорськ» - УНІАН) після майже двомісячної перерви прибуло 43 вагони з вугіллям для електростанцій України», - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що українська сторона надала гарантії безпеки для проведення відновлювальних робіт, тоді як представники невизнаної «ДНР» не поспішали робити відповідні кроки.

Раніше повідомлялося, що залізничний рух на ділянці «Микитівка-Майорськ» зупинився 1 червня 2016 року, а вже 5 червня колії маршруту були пошкоджені потужними обстрілами.

13 липня в Мінську відбулися переговори Тристоронньої контактної групи, зокрема і з питання відновлення цієї ділянки. Сторони досягли згоди щодо проведення ремонтних робіт.

27 липня залізничники України на тимчасово окупованій території провели перевірку відновленого маршруту і констатували факт його придатності для використання.