Дешева нафта: Baker Hughes збільшила збиток в 2,4 рази

Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes за підсумками першого півріччя 2016 року зафіксувала збиток у 1,893 мільярда доларів, збільшивши його в 2,4 рази в річному вираженні, повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанії.

"Виручка компанії за півріччя знизився на 40,6% - до 5,078 мільярда доларів, разводненный збиток на акцію компанії за підсумками звітного періоду склав 4,30 долара проти збитку в 1,77 долара роком раніше", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що чистий збиток компанії за підсумками другого кварталу склав 912 мільйонів доларів, збільшившись в 4,8 рази в річному вираженні. Виручка за підсумками квітня-червня 2016 року знизилася на 39,3% - до 2,408 мільярда доларів. Разводнений збиток на акцію склав 2,08 долара проти 0,43 долара збитку 2015 року. Аналітики очікували збиток на рівні 0,62 долара.

"Зниження виручки в основному відбулося за рахунок триваючого різкого падіння активності та цінового тиску в східному півкулі", - наводяться в повідомленні слова генерального директора компанії Мартіна Крейгхеда (Martin Craighead).

Baker Hughes - третя за розміром нафтогазова сервісна компанія в світі. До переліку послуг компанії входить буріння, оцінка запасів, облаштування родовищ. Компанія працює більш ніж в 90 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться в Х'юстоні.