Найбільше родовище газу в Україні дісталося компанії з невідомими власниками

"Замість транснаціональної корпорації Royal Dutch Shell, яка вийшла з проекту 2015 року, розробляти Юзівську ділянку буде зареєстрована місяць тому в Нідерландах компанія Yuzgas B. V., повідомляє Liga.net.

Зазначається, що компанія стала переможцем нового конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) по Юзівському родовищу, оголошеного в жовтні минулого року.

"Оголошення переможця конкурсу по Юзівській ділянці стало несподіванкою. Організатори не залучали до процесу вибору нового інвестора ані ЗМІ, ані громадськість. Деталі та умови конкурсу не розкривалися. Хто стоїть за новоствореної Yuzgas B. V. також невідомо", - підкреслює видання.

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"Yuzgas B. V. зареєстровано 14 червня цього року зі статутним капіталом 1 000 євро спеціально під розробку Юзівської ділянки. 100% компанії належить люксембурзьким фонду Emerstone Energy, яким володіє компанія з управління активами Emerstone Capital Partners також з Люксембургу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обидві структури створено 2016 року, а веб-сайт компанії зареєстрований менше місяця тому - 29 червня. Своїх бенефіціарів та інвесторів Emerstone не розкриває.

"Emerstone Energy управляє активами на суму $400 мільйонів, - йдеться на сайті компанії. - Ми готові вкласти близько $250-300 мільйонів потенційні проекти у сфері розвідки та видобутку вуглеводнів".

Emerstone очолює Ярослав Кінах. Він добре знайомий з реаліями українського бізнесу. Наприкінці 1990-х Кінах керував українським представництвом Європейського банку реконструкції та розвитку, після чого створив в Канаді компанію Iskander Energy, яка розвивала проекти з видобутку газу-метану в Україні та володіла вуглеводневими ділянками в Грузії та Болгарії. Протягом останніх років він очолював канадська Black Iron.

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Ліцензія на розробку Юзівської площі належить ТОВ Надра Юзівська, учасника УРП з боку держави. Станом на 27 липня 2016 року, 10% компанії належить ТОВ СПК Геосервіс (Київ), яку ЗМІ раніше пов'язували з оточенням Віктора Януковича, решта 90% - державної Надра України. Власники самої СПК Геосервіс помінялися 2015 року.

Слід зазначити, що в Україні існує компанія з такою ж назвою ТОВ "ЮЗГАЗ".

Її зареєстровано в Харкові і серед його засновників - народний депутат від опозиційного блоку "Юхим Звягільський (внесок до статутного фонду 700 тисяч гривень) та депутат Харківської облради, екс-регіонал Олег Шаповалов (внесок до статутного фонду - 50 тисяч гривень).