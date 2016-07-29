Світові ціни на нафту продовжують знижуватися

Світові ціни на нафту в останній день робочого тижня знижуються на тлі перевищення пропозиції на ринку нафти над попитом, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 09:06 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,19% - до 43,15 долара за барель. На торгах днем раніше її вартість опускалася до рівня в 42,56 долара за барель, що стало найнижчим рівнем з 18 квітня. Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,29% - до 41,02 долара за барель, раніше вході торгів вона знижувалася до позначки в 40,96 долара за барель - мінімальної позначки з 20 квітня", - йдеться в повідомленні.

Інвесторів продовжують турбувати високий рівень запасів нафти в США. Так, згідно з опублікованими в середу даними міненерго США, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 22 липня, зросли. На нафтові ціни також вплинули дані американської аналітичної компанії Genscape, говорять про зростання запасів на найбільшому в США терміналі в Кушинга на 328 тисяч барелів за тиждень, що завершився 26 липня, пише агентство Рейтер.

Читайте такожДешева нафта: Baker Hughes збільшила збиток в 2,4 рази

Деякі експерти очікують подальшого зниження нафтових цін.

"Наш ціновий орієнтир тепер становить 38 доларів за барель для нафти марки WTI. Ми думаємо, що зниження цін продовжиться, оскільки рух ціни до 50 доларів, яке ми спостерігали, було обумовлено фундаментальними факторами, але воно створило збільшення пропозиції на ринку нафти", - наводить агентство Reuters слова головного керуючого Tuttle Tactical Management Метью Таттл (Matthew Tuttle).

При цьому, аналітики банку Goldman Sachs, думку яких наводить агентство, навпаки очікують збільшення ціни нафти до 45-50 доларів за барель. Вони пояснюють це своєю оцінкою майбутнього попиту на "чорне золото".