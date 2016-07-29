Запорізька АЕС відключила від мережі четвертий енергоблок для ремонту

Запорізька АЕС, яка входить в структуру Національної атомної генеруючої компанії "Енергоатом", відключила від мережі енергоблок №4 для проведення планового капітального ремонту.

Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

"29 липня 2016 року енергоблок №4 Запорізької АЕС відключений від енергомережі для проведення планового капітального ремонту", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, тривалість ремонту складе 86 діб.

За інформацією прес-служби, планується виконати капітальний ремонт реакторної установки з повним вивантаженням активної зони, ремонти парогенераторів, насосів та іншого обладнання станції.

"В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів становить 2 880 МВт", - йдеться в повідомленні "Енергоатому".

Читайте такожГолова "Енергоатома" змінив гендиректора Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Запорізька АЕС подала заявку на виведення енергоблоку №4 капітальний ремонт з 29 липня по 22 жовтня 2016 року.

Крім того, на станції ще тривають планові ремонтні роботи енергоблоку №1 (224-ту добу) і №2 (166-ту добу).

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 мільйон кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію 1984 року, другий – 1985 року, третій – 1986 року, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – 1995 року. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.