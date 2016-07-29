"Нафтогаз" просить Єврокомісію перевірити тиск газу в російській ГТС

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської комісії з проханням розглянути питання про створення моніторингової місії для перевірки фактів значних перепадів тиску в російській газотранспортній системі на вході в газотранспортну систему України.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Цю пропозицію було направлено "Нафтогазом" вчора (27 липня – УНІАН) у листі Марошу Шефчовичу, віце-президенту Європейської комісії з питань енергетики, а також Секретаріату Енергетичного співтовариства", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, протягом останніх декількох днів "Укртрансгаз" фіксував поступове зниження тиску в газотранспортній системі на російській стороні. Зокрема, тиск на газовимірювальній станції Суджа, ключовому пункті входу російського газу, який транспортується до ЄС з території України, за станом на 26 липня зменшилася до 52,3 атмосфер з 63,5 атмосфер на 19 липня. У той же час, згідно з контрактом, російський оператор зобов'язаний підтримувати в цьому пункті виходу тиск не менше 60 атмосфер.

Схоже падіння тиску також було зафіксовано на газовимірювальній станції Писарівка, другому за величиною пункті надходження газу з Росії.

Зазначається, що таку ж ситуацію "Укртрансгаз" зафіксував в останній тиждень червня 2016 року, при цьому компанія не отримала жодних попереджень чи пояснень з боку "Газпрому".

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Повідомляється, що такі випадки падіння тиску та очевидна відсутність співпраці з боку російського оператора є технічним викликом, який ставить під загрозу стабільність транзиту російського газу в ЄС.

"Нафтогаз" упевнений, що така ситуація вимагає всебічного обговорення за участю представників Європейської комісії та вважає за доцільне розглянути питання про застосування передбачених процедур, у тому числі, відповідно до прийнятого на 25-й конференції Енергетичної хартії рішенням про механізм раннього попередження (ССDEC2014 (14) TTG)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови правління "Нафтогазу України" Андрія Коболєва, на даний момент обсяги транзиту російського газу рекордно низькі, а зниження Росією тиску на вході в газотранспортну систему України створює певні технологічні проблеми для "Укртрансгазу".