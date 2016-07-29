Україна збільшила заявку на імпорт газу з Європи

Україна збільшила заявку на імпорт природного газу з Європи до 35,7 млн куб. м, повідомив прес-секретар «Укртрансгазу» Максим Белявський на своїй сторінці в Facebook.

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Він зазначив, що заявка на імпорт зі Словаччини збільшена на 25%, до 30 млн куб. м, а з Польщі - на 48%, до 4,2 млн куб. м.

"Польський коридор завантажений на 98%, словацький – на 74%", - написав Белявський.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови «Укртрансгазу» Ігоря Прокопова, Україна встигне закачати 14,5 млрд куб. м природного газу в свої підземні сховища до початку опалювального сезону.

З 7 квітня Україна почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах.

21 липня Прокопів повідомив, що Україна має намір у серпні-вересні закачати в сховища в цілому близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м.

За даними «Укртрансгазу», запаси природного газу в українських підземних сховищах з 16 по 23 липня збільшилися на 2,6%, або на 261 млн кубометрів, - до 10,254 млрд куб. м.