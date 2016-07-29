Вартість нафти Brent вперше з квітня впала нижче $42

Порівняно з початком червня 2016 року вартість бареля Brent впала більш ніж на 20%, повідомляє РБК.

"В ході п'ятничних торгів на біржі ICE вартість нафти Brent вперше з 18 квітня 2016 року опустилася нижче 42 доларів за барель. На мінімумі вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з постачанням у вересні 2016 року впала до 41,85 долара, що на 1,99% нижче рівня закриття торгів четверга", - йдеться в повідомленні.

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З початку червня, коли вартість бареля Brent піднімалася майже до 53 доларів, ціна на нафту впала більш ніж на 20%.

Аналітики пов'язують падіння нафтових котирувань з побоюваннями інвесторів із приводу зростання поставок через збільшення кількості працюючих в США бурових установок і відновлення експорту нафти з низки лівійських портів.

"Це означає, що ми близькі до "ведмежому ринку" щодо нафти. Не утримавши рівень 43 долара, слід переносити цілі нижче - на рівень 40 доларів, а це перспектива ще 6%-ного зниження, з усіма випливаючими наслідками для курсу рубля", - вважає головний аналітик банку ВТБ24 Станіслав Клещев.