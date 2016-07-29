Американські нафтогіганти на фоні низьких цін втрачають прибутки та множать збитки

Найбільша публічна нафтова компанія світу Exxon Mobil відзвітувала в п'ятницю про більш суттєве, ніж очікувалося, падіння прибутку у зв'язку зі зниженням цін на нафту і прибутку нафтопереробного підрозділу.

Чистий прибуток компанії знизився на 2,5 раза до $1,7 мільярда, або 41 цента на акцію, у другому кварталі проти $4,19 мільярда, або $1 на акцію, роком раніше, повідомляє Рейтер.

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Аналітики очікували прибуток у розмірі 64 центи на акцію.

Виробництво знизилося приблизно на 0,6% до 3,9 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу.

Хоча Exxon скоротила обсяг капіталовкладень на 38% протягом кварталу до $5,16 мільярда, зниження витрат було недостатнім для компенсації падіння цін на нафту.

Прибуток нафтопереробного підрозділу знизився більш ніж на 60%.

Chevron Corp, другий за величиною нафтовиробник у США, відзвітував в п'ятницю про найсуттєвіший з 2001 року квартальний збиток.

Хоча скориговані показники перевершили очікування Уолл-стріт, вони наголосили на глибокій невпевненості щодо енергетичної галузі на тлі зниження цін на нафту, що вдарили по прибутковості.

У другому кварталі компанія втратила $1,47 мільярда, або $1,07 на акцію в порівнянні з чистим прибутком в $571 мільйон, або 30 центів на акцію роком раніше.

Без урахування разових статей балансу, Chevron заробила 35 центів на акцію. Аналітики очікували прибуток у розмірі 32 центи на акцію.

Голова Chevron Джон Уотсон сказав, що результати відображають "подальше пристосування до світу низьких цін на нафту".

Виробництво знизилося приблизно на 3% до 2,53 мільйона барелів на добу.

Збиток найбільшого підрозділу компанії, що виробляє нафту і природний газ, збільшився до $2,46 мільярда, оскільки компанія втратила гроші як у США, так і на міжнародному ринку.