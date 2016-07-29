Єврокомісія допускає газові переговори з Україною і РФ у вересні

Єврокомісія (ЄК) може провести переговори щодо газу з Україною і Росією у вересні. Про це заявила представник ЄК Анна-Кайса Ітконен на прес-конференції в Брюсселі, передає ТАСС.

Читайте також"Нафтогаз" підтримує пропозицію Єврокомісії про відновлення переговорів із "Газпромом"

"У даний час немає необхідності для термінової зустрічі. Як сказав віце-голова (Єврокомісії Марош) Шефчович, він знаходиться в постійному контакті з російськими та українськими партнерами і шукає можливість для зустрічі в тристоронньому форматі або окремо в найближчі місяці. Думаю, він згадав вересень, але поки рано говорити про це і про те, в якому форматі могла б відбутися ця зустріч", - сказала вона.

За словами Ітконен, в даний час у Єврокомісії немає ніяких причин для занепокоєння щодо газового питання. "У нас відбуваються нормальні контакти на технічному рівні. Немає якихось конкретних причин для занепокоєння на даний момент", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна не імпортує природний газ з Росії вже майже 240 днів.

Читайте такожУ "Нафтогазі" заявили, що сума претензій "Газпрому" може досягти $60 мільярдів

Раніше голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв говорив, що компанія може покрити всі потреби в імпортному газі за рахунок закупівлі з Європи, а відновлення імпорту з РФ буде здійснено лише за привабливішої цінової пропозиції, ніж у європейських постачальників.

Менеджмент «Нафтогазу» заявляє, що запропонована Росією ціна в 167,6 дол./тис. кубометрів газу в третьому кварталі, хоч і є дещо нижчою за європейську, однак не єдина на весь період, оскільки вартість газу в Європі часто змінюється, і в ІІІ кварталі може бути меншою за ціну «Газпрому».

На початку липня голова «Нафтогазу повідомив, що «Газпром» не підписав додаткову угоду до контракту на купівлю Україною газу від 2009 року, без якого український енергохолдинг не буде відновлювати постачання газу від північного сусіда, щоб не послаблювати свої позиції в Стокгольмському арбітражі.