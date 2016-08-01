Ціни на нафту повернулися до зростання на фоні ослаблення долара

Світові ціни на нафту в перший день робочого тижня демонструють позитивну динаміку завдяки здешевленню американської валюти, свідчать дані торгів.

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Станом на 07.37 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,39% - до 43,71 долара за барель, вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,38%, до 41,76 долара за барель, передає Прайм.

Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) знижувався на 0,01%, до 95,58 пункту.

Ослаблення американської валюти позитивно впливає на вартість "чорного золота", оскільки ціни на нафту прив'язані до долара, і слабший долар робить нафтопродукти дешевшими для власників іноземних валют.

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За словами фахівця з нафтогазовій сфері SCI International Гао Цзяна, думку якого наводить видання The Wall Street Journal, зростання нафтових цін може бути підтримане ослабленим доларом в ранкову сесію, однак 'тенденція зростання бурових установок у США є "медвежою" для цін".

У п'ятницю компанія Baker Hughes повідомила, що за підсумками робочого тижня, що завершився 29 липня, кількість бурових установок у США збільшилася на 1 одиницю, або на 0,2%, до 463 одиниць. Кількість нафтових бурових установок зросла на 3 одиниці, або на 0,8%, - до 374 штук. Кількість газодобувних установок скоротилася на 2 одиниці, або 2,3%, і становила 86 одиниць.