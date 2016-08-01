Китай має намір розвивати сонячну енергетику в Україні через свою держкомпанію

Як йдеться в повідомленні генконсульства КНР в Одесі, про це сказав виконуючий обов'язки генерального консула Го Хунлян під час ході візиту на електростанцію, яка належить компанії CNBM.

Він зазначив, що проект сонячної електростанції у селищі Старокозаче Одеської області є позитивним досвідом і наочним прикладом участі китайських підприємств на українському ринку альтернативної енергетики, а також є зразком зміцнення китайсько-українського співробітництва в енерговиробництві.

«Генеральне консульство буде активно сприяти роботі китайських підприємств в Україні, захищати і надавати їм всебічну підтримку для стабільного розвитку в територіальній площині «Один пояс і один шлях», - сказав Го Хунлян.

Згідно з повідомленням, сонячна станція в Старокозачому, яка побудована і введена в експлуатацію в 2012 році, займає площу 80 га і оснащена 183 964 сонячними модулями.

У повідомленні наголошується, що потужність вироблення електроенергії цією станцією становить 42,95 МВт, що не тільки задовольняє побутові потреби в електроенергії населення багатьох навколишніх селищ, а й щорічно не допускає викиду понад 44 тис. тонн двоокису вуглецю в атмосферу.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2015 року Антимонопольний комітет України схвалив покупку китайською держкомпанією CNBM International компаній, які володіють сонячними електростанціями в Україні. Мова йде про компанії "Восход Солар", "Нептун Солар" (обидві - Миколаївська обл.), "Дунайська СЕС-1", "Дунайська СЕС-2", "Франко Солар", "Франко Піві", "Приозерна-1", "Приозерна-2", "Лиманська Енержі 1", "Лиманська Енержі 2" (Одеська обл.).

Довідка. CNBM International входить в Китайську національну групу корпорацій будівельних матеріалів (CNBM), однієї з найбільших у Китаї. Група входить в список топ-500 компаній Fortune. CNBM International активно розвиває проекти в сфері відновлюваної енергетики, займає перше місце в Азії, і третє - в світі з виробництва вітряних лопатей, виготовляє полі - і монокристалічні кремнієві, а також тонкоплівкові сонячні батареї загальною потужністю понад 1000 МВт на рік.

«Один пояс і один шлях» - ініціатива Китаю щодо спільного створення економічного пояса Шовкового шляху і морського Шовкового шляху XXI століття.