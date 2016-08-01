Україна в липні закачала в підземні сховища 1 мільярд кубів газу

Україна в липні поточного року закачала до підземних сховищ газу (ПСГ) 1 млрд кубометрів газу, що дорівнює показникові за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії - оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз».

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Також повідомляється, що загалом з початку цього року в ПСГ було закачано 2,2 млрд куб. м газу.

За даними прес-служби, станом на 30 липня загальний обсяг природного газу в ПСГ становив 10,559 млрд кубометрів, а рівень заповнення – 34%.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ з підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» в сховищах. Україна має намір у серпні-вересні закачати до сховищ загалом близько 3,3-3,4 млрд куб. м газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 млрд куб. м

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 25 липня по 1 серпня збільшилися на 2,9%, або на 305 млн кубометрів, - до 10,559 млрд куб. м з 10,254 млрд куб. м.