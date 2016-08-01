Україна збільшила заявку на постачання газу зі Словаччини на 25%

Україна у зв'язку з необхідністю поповнювати запаси газу для проходження опалювального сезону з 30 липня на 1 серпня збільшила заявку на імпорт газу зі Словаччини на 25,3% – до 38,1 млн кубометрів/добу з 30,4 млн кубометрів. Про це йдеться в оперативних даних словацького оператора ГТС - компанії Eustream.

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За даними держкомпанії «Укртрансгаз», Україна 30 липня також імпортувала 2,3 млн кубометрів газу з Угорщини і 4,6 млн кубометрів із Польщі. Таким чином, 30 липня наша країна імпортувала 37,3 млн кубометрів.

Раніше голова держхолдингу «Укртрансгаз» Ігор Прокопів відзначав, що Україна до кінця липня збільшить закупівлю газу за всіма європейськими напрямками до 40 млн кубометрів на добу.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги «блакитного палива» у сховищах. «Нафтогаз України» до початку майбутнього опалювального сезону планує нагромадити в підземних сховищах близько 14,5 млрд куб. м газу.

Першу половину червня Україна імпортувала за словацьким маршрутом близько 0,5 млн куб. м/добу. З 15 липня закупівлі почали істотно збільшуватися.

Держхолдинг «Нафтогаз» планує закуповувати частину імпортного газу за власні кошти, а також за допомогою кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на суму 300 млн дол.