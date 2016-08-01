Україна за сім місяців збільшила транзит російського газу на 21%

Україна в січні-липні 2016 року збільшила транзит природного газу з Росії до країн Європейського Союзу на 21% - до 43,2 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба компанії - оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз».

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За даними прес-служби, в липні транзит газу знизився на 17,6% - до 5,6 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України в 2015 році збільшився порівняно з 2014 роком на 8% - до 67,1 млрд куб м; у 2014 році знизився порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

За даними прес-служби, починаючи з 24 липня, Росія скоротила подачу газу в українську ГТС з 172 до 155,4 млн куб. м на добу, а пізніше до 136 млн куб. м. 30 серпня подача газу з території РФ зросла до 165,8 млн кубометрів на добу.