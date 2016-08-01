Вартість нафти Brent впала нижче за $43

Нафтові котирування перейшли від зростання до зниження, оскільки надлишок запасів нафти і продуктів нафтопереробки в світі продовжує чинити тиск на ціни, повідомляє Росбалт.

"Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:10 опустилася на 0,61 долара (1,40%) - до 42,92 долара за барель. Вартість ф'ючерсу на нафту BRENT на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на 0,53 долара (1,27%) - до 41,07 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на минулих вихідних нафта трохи відновилася після падіння на 15% у липні, оскільки зниження курсу долара позитивно позначилося на попиті на нафтові ф'ючерси. Разом з тим, на ринку зберігається значний надлишок нафти. За останньою оцінкою Міністерства енергетики США, світова пропозиція нафти випереджає попит на 200 тисяч барелів на добу.

"Зокрема, видобуток в Ірані, Іраку та Саудівській Аравії зберігається на високому рівні, а Лівія готується незабаром відновити експорт палива з основних портів, раніше заморожений через розбіжності між урядом і охороною портів. Експерти зазначають, що в червні в Лівії видобувалося 332 тисяч барелів/доба проти 271 тисяч у травні", - зазначає видання.

Крім того, за даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, число діючих бурових нафтових установок у США за минулий тиждень збільшилася на 3 - до 374 установок, що є максимумом з березня.