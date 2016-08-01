Вартість нафти WTI впала нижче $40, Brent - нижче $42

Вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI впали нижче $40 за барель, свідчать дані торгів. Станом на 19:31 вартість склала $39,88, повідомляє РБК.

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Таку відмітку WTI вперше пробила з 20 квітня.

В цей же час жовтневий ф'ючерс на нафту марки Brent під час торгів пробив позначку в $42 і склав станом на 19:31 $41,88 за барель. Це стало рекордом з 19 квітня. Станом на 19:45 вартість становить $42,02.

Як повідомляв УНІАН, світова пропозиція нафти випереджає попит на 200 тисяч барелів на добу.