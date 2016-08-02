Нафта відновила зростання після падіння майже на 4%

Світові ціни на нафту у вівторок демонструють позитивну динаміку в рамках корекції після падіння днем раніше майже на 4%, до мінімальних позначок з кінця квітня, на тлі побоювань інвесторів про надлишок пропозиції на ринку, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"За станом на 08:00 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,45% - до 42,33 долара за барель. Вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI додавали 0,15% - до 40,12 долара за барель", - йдеться в повідомленні

Негатив інвесторів в понеділок викликали новини, що державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) у вихідні знизила експортні ціни на нафту в азіатському регіоні. Зниження виявилося найзначнішим за останні десять місяців. Крім того, лівійська державна National Oil Co. заявила про свою підтримку угоди про відкриття східних портів.

Крім цього аналітики Citigroup Inc зазначають, що постачання нафти з Росії збільшуються протягом трьох місяців підряд. Крім того, поставки "чорного золота" з США перевищують прогнози уряду країни.

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Склався фон підсилює побоювання інвесторів про зростаючому глобальному перенасичення ринку нафти. У зв'язку з цим ціни на "чорне золото" в понеділок падали майже на 4%, вартість нафти марки Brent знову опускалася нижче позначки 42 долара за барель, а ціна еталона WTI вперше з 20 квітня впала нижче рівня в 40 доларів за барель. У вівторок "чорне золото" повернулося до позитивної динаміки в рамках корекції.

"Надлишок продовжує чинити тиск на ринок", - зазначив агентству Bloomberg аналітик Fat Prophets Девід Леннокс (David Lennox).