Україна в липні скоротила імпорт газу майже на 32%

Україна в липні скоротила імпорт газу на 31,8% - до 409 мільйонів кубометрів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

Згідно з повідомленням, імпортерами природного газу в Україну виступили 5 компаній.

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"Поставки газу вже 248 днів здійснюються виключно з території Європи", - також повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Україна наприкінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі російського газу. В цілому за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком, - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

За даними Державної служби статистики, 2015 року Україна імпортувала 16,4 мільярдів кубометрів газу, що на 15,8% менше ніж 2014 року.