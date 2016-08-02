Сума претензій "Нафтогазу" за позовами до "Газпрому" становить майже $27 мільярдів

Сума претензій Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» за позовами до російського газового монополіста «Газпром», які розглядаються у Стокгольмському арбітражі, перевищує 26,6 млрд доларів.

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Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу» на сторінці компанії у соцмережі Facebook.

«Тільки у справах з «Газпромом» сума претензій проти нас («Нафтогазу України» - УНІАН) - 38,7 млрд дол. Разом з відсотками, сума претензій з нашого боку - понад 26,6 млрд дол.», - йдеться в повідомленні .

Відзначається, що очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв є одночасно і свідком у даному судовому розгляді, і головою компанії-позивача.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу в ЄС через територію України і купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

У середині березня поточного року «Газпром» збільшив позовні вимоги до «Нафтогазу України» у Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. з 29,2 млрд дол. У свою чергу очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв оцінював загальну суму претензій до російського «Газпрому» к 30 млрд дол.

На початку липня Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом «Нафтогазу» і «Газпрому» на поставку газу розпочнуться наприкінці вересня, а за транзитним контрактом - наприкінці листопада 2016 року.