Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС коштуватиме майже 4 мільярди

Державна компанія - оператор ГЕС та ГАЕС "Укргідроенерго" погодила з Міністерством енергетики та вугільної промисловості укладення договору підряду на будівництво першої черги Дністровської ГАЕС на суму 3,8 мільярда гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, підрядником будівельних робіт, а саме монтажу трьох гідроагрегатів Дністровської ГАЕС, а також гидросилового і гідромеханічного обладнання, стала компанія "Науково-виробниче об'єднання "Укргідроенергобуд".

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення вдвічі її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).

Для виконання цієї мети компанія має намір інвестувати близько 90 мільярдів гривень у будівництво нових та реконструкцію діючих станцій (ГЕС і ГАЕС).

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 9 гідроелектростанцій на Дністрі та Дніпрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Дніпродзержинську, Дніпровську, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію, Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5007,6 МВт (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі будівництва). Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.