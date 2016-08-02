Іран вивчить рентабельність транзиту своєї нафти через територію України
Міністр нафти Ірану відзначив, що Україна володіє ефективною транзитною системою.
Іран вивчить рентабельність транзиту своєї нафти через територію України до Чехії та Словаччини.
Про це повідомляє іранське видання ІРНА, посилаючись на результати переговорів міністра нафти Ірану Біджана Зангане і міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, які відбулися 1 серпня в Тегерані.
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«Необхідно обміркувати, чи є практичним і економічним транзит частини іранської нафти до Чехії та Словаччини через територію Україну», - сказав Зангане.
Згідно з повідомленням, також міністр нафти Ірану відзначив, що Україна володіє ефективною транзитною системою, і в майбутньому будуть проведені подальші консультації для обговорення даного питання.
Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року відбулися переговори екс-міністра енергетики Володимира Демчишина і міністра енергетики Ірану Хаміда Читчияна.
Під час цієї зустрічі сторони домовилися про початок роботи над проектами участі українських підприємств у модернізації іранської енергетичної інфраструктури та тепло - і гідрогенерації. Зокрема, мова йшла про будівництво та модернізації електромереж напругою 400 кВ. Також було обговорено участь українських фахівців в обслуговуванні, модернізації та проектів безпеки Бушерської АЕС.
За інформацією прес-служби Міненерговугілля, Насалик з 31 липня по 2 серпня знаходиться в Тегерані з робочим візитом, під час якого плануються його зустрічі з Зангане і Читчияном.