Іран вивчить рентабельність транзиту своєї нафти через територію України до Чехії та Словаччини.

Про це повідомляє іранське видання ІРНА, посилаючись на результати переговорів міністра нафти Ірану Біджана Зангане і міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, які відбулися 1 серпня в Тегерані.

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«Необхідно обміркувати, чи є практичним і економічним транзит частини іранської нафти до Чехії та Словаччини через територію Україну», - сказав Зангане.

Згідно з повідомленням, також міністр нафти Ірану відзначив, що Україна володіє ефективною транзитною системою, і в майбутньому будуть проведені подальші консультації для обговорення даного питання.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року відбулися переговори екс-міністра енергетики Володимира Демчишина і міністра енергетики Ірану Хаміда Читчияна.

Під час цієї зустрічі сторони домовилися про початок роботи над проектами участі українських підприємств у модернізації іранської енергетичної інфраструктури та тепло - і гідрогенерації. Зокрема, мова йшла про будівництво та модернізації електромереж напругою 400 кВ. Також було обговорено участь українських фахівців в обслуговуванні, модернізації та проектів безпеки Бушерської АЕС.

За інформацією прес-служби Міненерговугілля, Насалик з 31 липня по 2 серпня знаходиться в Тегерані з робочим візитом, під час якого плануються його зустрічі з Зангане і Читчияном.