Нафта Brent торгується нижче $42 за барель
09:52, 03 серпня 2016Енергетика
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Ф'ючерси на легку нафту марки WTI зросли на 0,51%, до $39,71 за барель.
REUTERS
Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту відновили зростання, про це свідчать дані торгів, передає «Газета.Ru».
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Вересневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,51%, до $39,71 за барель.
На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні зросли на 0,02%, до $41,92 за барель.
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