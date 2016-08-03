Нафта Brent торгується нижче $42 за барель

Під час електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах світові ціни на нафту відновили зростання, про це свідчать дані торгів, передає «Газета.Ru».

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Вересневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зросли на 0,51%, до $39,71 за барель.

На Лондонській біржі ICE Futures ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в жовтні зросли на 0,02%, до $41,92 за барель.