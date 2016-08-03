На Львівщині побудують новий резервуар для зберігання нафти за 178 мільйонів

Міністерство енергетики та вугільної промисловості схвалило техніко-економічне обґрунтування проекту, загальною вартістю 177,9 млн грн, з будівництва резервуара для зберігання нафти, який буде розташований на станції «Броди» нафтопроводу «Одеса-Броди», оператором якого є державна компанія «Укртранснафта».

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Про це йдеться в опублікованому наказі Міненерговугілля від 26 липня 2016 року.

«Схвалити ТЕО «Будівництво резервуара вертикального сталевого з плавучою покрівлею РВСПП 50000 № 2 ЛВДС «Броди» у Львівській області», - йдеться в документі.

Відповідно до наказу Міненерговугілля, даний резервуар вміщуватиме 50 тис. куб. м нафти, а обсяг технологічної нафти, який потрібний для його роботи, становитиме 4,7 тис. куб. м. Загальна вартість будівництва становитиме 177,9 млн грн, з яких самі будівельні роботи обійдуться в 113,8 млн грн, а матеріали і обладнання – 64,1 млн грн.

Також в документі зазначається, що даний резервуар планують побудувати за 21 місяць.

Як повідомляв УНІАН, «Укртранснафта» за січень-червень 2016 року скоротила обсяг нафти, що транспортується до 7,2 млн тонн, що на 16,8% менше показника за аналогічний період минулого року.

Для стабілізації та збільшення прокачування нафти керівництво Міненерговугілля і президент України Петро Порошенко вели переговори з Іраном і Азербайджаном для розгляду можливості транзиту нафти цих країн-експортерів, використовуючи український нафтопровід «Одеса-Броди».

2 серпня міністра нафти Ірану Биджана Зангане заявив, що Іран вивчить рентабельність транзиту своєї нафти через територію України до Чехії та Словаччини.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.