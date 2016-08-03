"Укренерго" за півроку заробило мільярд гривень

Національна енергетична компанія «Укренерго» в січні-червні 2016 року отримала 1,051 млрд грн чистого прибутку, тоді як аналогічний період минулого року компанія закінчила з 523,2 млн грн збитку.

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Про це йдеться у фінансовому звіті "Укренерго", який опублікований на її сайті.

Згідно зі звітом, валовий прибуток компанії за звітний період зріс на 90,5% - до 1,854 млрд грн.

Також повідомляється, що чистий дохід від реалізації продукції в першому півріччі зріс на 51,2% - до 2,840 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» в 2015 році отримала 820,4 млн грн чистого прибутку, тоді як за підсумками 2014 року компанія отримала збиток у розмірі 1,2 млрд грн. Чистий дохід «Укренерго» від передачі електроенергії в 2015 році зріс порівняно з 2014 роком на 76,4% – до 5,433 млрд грн.

З січня 2016 року для компанії була збільшена її основна стаття доходу - тариф на послуги з передачі електроенергії, який в першому кварталі 2016 року зріс порівняно з січнем-березнем 2015 року на 38,1% - до 2,881 коп. за кВт-ч.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.