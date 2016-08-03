Україна запропонувала Ірану допомогу в будівництві підземних сховищ газу

12:42, 03 серпня 2016
Енергетика
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Іранська сторона з інтересом сприйняла пропозиції української делегації щодо участі вітчизняних підприємств у розвитку енергетичної інфраструктури країни.

Фото УНИАН

Іран зацікавлений в наданні Україною допомоги у будівництві та модернізації газотранспортної інфраструктури, а саме підземних сховищ газу і компресорних станцій, а також в збільшенні потужності іранської газотранспортної системи.

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Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, посилаючись на результати переговорів міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика і міністра нафти Ірану Біджана Зангане, які проходили в Тегерані з 31 липня по 2 серпня.

«Іранська сторона з інтересом сприйняла пропозиції української делегації щодо участі вітчизняних підприємств у розвитку енергетичної інфраструктури Ірану, зокрема будівництві підземних сховищ природного газу, будівництві та модернізації вже існуючих компресорних станцій, збільшенні потужності внутрішньої газотранспортної системи Ірану», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сторони погодили створення робочої групи експертів, яка протягом 30 днів вивчить найперспективніші напрями співпраці Ірану й України в енергетичній сфері.

«Відбулися консультації між представниками підприємств обох країн. Результатом консультацій стало підписання Меморандуму про співпрацю з іранською організацією «Міжнародна компанія промислового розвитку» щодо створення спільного імпортно-експортного підприємства у сфері енергетики», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2016 року відбулися переговори екс-міністра енергетики Володимира Демчишина і міністра енергетики Ірану Хаміда Читчияна. Під час цієї зустрічі сторони домовилися про початок роботи над проектами участі українських підприємств у модернізації іранської енергетичної інфраструктури і тепло - та гідрогенерації. Зокрема, йшлося про будівництво та модернізацію електромереж напругою 400 кВ. Також було обговорено участь українських фахівців в обслуговуванні, модернізації та проектах безпеки Бушерської АЕС.

За інформацією прес-служби Міненерговугілля, Насалик з 31 липня по 2 серпня перебував у Тегерані з робочим візитом, у ході якого відбулися його зустрічі з Зангане і Читчияном. Після цих переговорів іранське видання ІРНА повідомило про готовність Ірану вивчити рентабельність транзиту своєї нафти через територію України до Чехії та Словаччини.

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