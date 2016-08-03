Президент підписав закон, який дозволить виділити землю в зоні відчуження під сховище відпрацьованого ядерного палива

У пояснювальній записці, яка опублікована на сайті Верховної Ради України, зазначається, що даний закон врегулює питання землекористування, спеціального водокористування, здійснення містобудівної діяльності на території зони відчуження, а також визначає компетенцію і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади для вирішення проблеми землевідведення та інших пов'язаних питань.

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Даний закон вносить зміни до Водного та Земельного кодексів, закону «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», закон «Про природно-заповідний фонд України» та інші нормативно-правові акти.

Наприклад, в законі сказано, що, якщо земельна ділянка надається у користування за рішенням Кабінету міністрів України або за погодженням з ним, тоді місцеві адміністрації повинні розглянути даний проект землеустрою протягом місяця, і разом з позитивним висновком державної експертизи щодо земельної документації, вони зобов'язані подати його назад в Кабмін для прийняття остаточного рішення.

Відповідно до тексту цього закону, який був опублікований в газеті «Голос України», він вступить в силу з 4 серпня 2016 року.

У прес-службі Національної атомної енергетичної компанії «Енергоатом» зазначили, що вступ в силу цього закону дозволить компанії реалізувати процедуру виділення землі для ведення будівництва ЦСВЯП в зоні відчуження.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в березні 2016 року заявив про плани до кінця поточного року затвердити проектно-кошторисну документацію з будівництва в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще в кінці 2004 року, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, проект був фактично заморожений.

В кінці квітня 2014 року Кабмін прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Також раніше президент «Енергоатому» Юрій Недашковський заявляв про перенесення терміну запуску ЦСВЯП на кінець 2018 року через відсутність коштів для фінансування проекту і проблем з наданням земельної ділянки для сховища.

У квітні 2016 року глава «Енергоатому» повідомив, що проектування та державна експертиза ЦСВЯП будуть завершені до кінця 2016 року. Після цього, голова Державної інспекції з ядерного регулювання Сергій Божко зазначив, що будівництво сховища буде виконано у відповідності з міжнародними стандартами ядерної безпеки.

За інформацією «Енергоатому», через відсутність власного сховища, Україна змушена кожен рік витрачати близько 200 млн дол. на оплату послуг «Росатому» з вивезення та переробки відпрацьованого палива на території Росії.