ЗМІ встановили, хто запропонував "Нафтогазу" броньований Mercedes (фото)

Торги ПАТ НАК "Нафтогаз України" на постачання броньованого автомобіля Mercedes Benz S600 Guard відбулись 3 серпня. Найдешевшу пропозицію вартістю 4,50 миллиона гривень зробило ТОВ "АТ Імпорт", повідомляють Наші гроші з посиланням на систему Prozorro.

"Окрім цієї фірми у торгах також прийняли участь ТОВ "Бротрейд" (4,73 миллиона гривень) і GmbH & Co. KG "Autohaus Lorinser" (4,732 миллиона гривень)", - йдеться в повідомленні.

Німецька компанія єдина виконала вимогу замовника щодо надання у складі конкурсної пропозиції детальної інформації щодо автомобіля включно з його фотографіями.

Інші два учасники дали лише дані щодо року виготовлення (2011) та бронювання (2011), а також вказали країну відвантаження – Україна.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про плани "Нафтогазу" придбати для керівника держкомпанії броньований Mercedes. У компанії це пояснили бажанням захистити Андрія Коболєва напередодні судових слухань у Стокгольмі по суперечці з російським "Газпромом".

Також повідомляється, що в київському салоні "Premiumauto" якраз виставлено на продаж бажаний броньовик за 200 тисяч доларів. Ця ціна відповідала очікуваній вартості тендеру "Нафтогазу" 5,10 миллиона гривень.

В ході торгів ця ціна була знижена, оскільки німецька фірма "Autohaus Lorinser" відразу зробила стартову заявку на 400 тисяч гривень нижче стартової ціни, і українські фірми зробили свої заявки ще дешевшими.

Коли ця інформація стала відома "Нафтогаз" заявив, що торги відмінятись не будуть "щоб всі змогли побачити, хто взяв участь".

При цьому у компанії заявили, що вони можуть отримати бажаний броньовик безкоштовно. Нібито хтось запропонував "Нафтогазу" передати такий Mercedes у безкоштовне користування. За подібною схемою на "Лексусах" їздять керівники Державної фіскальної служби, чиї автомобілі надаються фіскалам безкоштовно фірмою "Рута". А засновниками цієї фірми є профсоюзні організації самої ДФС.

Засновниками ТОВ "АТ Імпорт" є Прохоренко Олексій Олександрович і Журавель Дмитро Михайлович.

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Прохоренко також відомий як співзасновник громадської організації "Український легіон", очолюваної колишнім заступником голови правління "Укргазвидобування" Олексієм Тамразовим. Тамразов також відомий як автогонщик (раніше деякий час був гонщиком у команді сина біглого президента Віктора Януковича) та меценат, який допомагає українським військовим автомобільною технікою.

Дмитро Журавель раніше входив до складу засновників ТОВ "Хас" і ТОВ "Фаворит систем". Ці фірми мали договори спільної діяльності з "Укргазвидобуванням" по видобутку газу. А фірма "Хас" зараз проходить по справі біглого нардепа Олександра Оніщенка. Нині її власниками є структури, пов’язані з самим Онищенком, Олександром Кацубою і банком Давида Жванії.

Директором і колишнім співзасновником "АТ імпорту" є Бонк Віталій Георгійович. Його ПІБ співпадає з ініціалами керівника Департаменту фінансів, розрахунків та роботи з боргами "Укргазвидобування" станом на 2012 рік Бонк В.Г.

Засновниками ТОВ "Бротрейд" є Проценко Ігор Ігорович і Колосовський Ілля Юрійович.