Україна випереджає всі країни ЄС за обсягами закачування газу до підземних сховищ

Україна випереджає всі країни Євросоюзу за добовими обсягами закачування природного газу в підземні сховища, заповнюючи їх в режимі 60 мільйонів кубометрів на добу.

Про це повідомляє прес-секретар компанії-оператора газотранспортної системи України та підземних сховищ "Укртрансгаз" Максим Белявський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Україна накопичує газ з найбільшим режимом серед країн Європи – 60 мільйонів кубометрів на добу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із завершенням опалювального сезону Україна перестала вибирати газ із підземних сховищ і з 7 квітня почала поповнювати обсяги "блакитного палива" в сховищах. Україна має намір у серпні-вересні закачати до сховищ в цілому близько 3,3-3,4 мільярда кубометрів газу і до опалювального сезону довести запас палива до 14-14,5 мільярда кубометрів.

Першу половину липня Україна імпортувала за словацькому маршруту близько 0,5 мільйона кубометрів/доба і близько 0,4 мільйона кубометрів з території Угорщини. З середини липня закупівлі почали істотно збільшуватися за словацької та угорської маршрутами, а також відновився імпорт палива з Польщі.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу з 23 по 30 липня збільшилися на 2,9%, або на 305 мільйонів кубометрів, - до 10,559 мільярда кубометрів.