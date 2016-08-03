Нафта дорожчає на даних про зниження видобутку в США

Світові ціни на нафту прискорили зростання на тлі даних Міненерго США про зниження видобутку сировини в країні за минулий тиждень, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 18:55 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 2,56% - до 42,87 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 2,73% - до 40,59 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 29 липня, несподівано збільшилися на 1,4 мільйона барелів, або на 0,3% - до 522,5 мільйона барелів. Аналітики, навпаки, вважали, що запаси за тиждень знизилися на 1,363 мільйона барелів - до 519,737 мільйона барелів. Запаси дистилятів виросли на 1,2 мільйона барелів - до 153,2 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження на 0,482 мільйона барелів.

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"Однак учасники ринку проігнорували ці дані і звернули увагу на інші показники. Так, видобуток нафти в США за тиждень, за даними міністерства, скоротилася на 0,64%, або на 55 тисяч барелів на добу — до 8,46 мільйона барелів на добу. Запаси нафти на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) знизилися на 1,1 мільйона барелів — до 64,1 мільйона барелів. Запаси бензину в США скоротилися на 3,3 мільйона барелів, або на 1,4% - до 238,2 мільйона барелів. Аналітики очікували, що показник скоротиться на 0,2 мільйона барелів", - підкреслює видання.

Позитивні індикатори викликали різке зростання вартості нафти.

"Дані щодо запасів бензину були хорошими, це точно. Але у нас все ще більший запаси, тому той факт, що ціни на нафту зростають до цих пір залишається загадкою для мене", - сказав газеті The Wall Street Journal брокер ICAP Скотт Шелтон (Scott Shelton).