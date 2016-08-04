Рівненська АЕС продовжила час ремонту третього енергоблоку

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної генеруючої компанії «Енергоатом», продовжила час ремонту третього енергоблоку з 4 по 10 серпня у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«У зв'язку зі збільшеним об'ємом робіт та на вимогу шеф-інженера фірми GE Power (Польща) ремонт енергоблоку №3 Рівненської АЕС продовжено до 10 серпня. Спочатку завершення ремонту було заплановано на 4 серпня», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, фахівці польської компанії GE Power здійснюють технічний супровід ремонтних робіт.

Також повідомляється, що на сьогодні ремонт увійшов у завершальну стадію - реакторна установка вже виведена на мінімальний контрольований рівень потужності і проводиться підготовка до пуску ротора генератора.

Як повідомляв УНІАН, третій енергоблок Рівненської АЕС з 10 травня 2016 знаходиться в поточному ремонті через нещільність у системі охолодження статора генератора.

Станом на 4 серпня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1410 МВт. Згідно з інформацією «Енергоатома», зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.