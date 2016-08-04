У "Нафтогазі" очікують рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Газпромом" до середини 2017 року

Рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між Національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України» і російським газовим монополістом «Газпромом» очікується до кінця першого півріччя 2017 року.

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Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Рішення арбітражу (з транзитним контрактом – УНІАН) очікується до кінця першого півріччя наступного року», - йдеться в повідомленні.

Також Вітренко наголосив, що рішення по контракту із закупівлі газу очікується ще раніше – до кінця першого кварталу 2017 року.

За його словами, у «Газпрому» багато активів у Європі, на які Стокгольмський арбітраж може накласти стягнення, до того ж його активи не захищені державним суверенітетом Росії.

«Газпром» буде змушений виконати це рішення невідкладно. Аналогія з позовом ЮКОСа тут недоречна. Активи «Газпрому» не захищені державним суверенітетом, і у нього достатньо активів у Європі, на які можна звернути стягнення», - додав топ-менеджер «Нафтогазу».

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС з території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.

У середині березня поточного року «Газпром» збільшив позовні вимоги до «Нафтогазу України» в Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. з 29,2 млрд дол. У свою чергу голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв оцінював загальну суму претензій до російського «Газпрому» в 30 млрд дол. На початку серпня прес-служба «Нафтогазу» повідомила, що сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» перевищує 26,6 млрд доларів.

На початку липня Коболєв повідомив, що слухання в арбітражному суді Стокгольма за контрактом «Нафтогазу» і «Газпрому» на постачання газу почнуться наприкінці вересня, а з транзитним контрактом - наприкінці листопада 2016 року.