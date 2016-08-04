Приватна компанія почала імпорт природного газу з Польщі

Приватна енергетична компанія «Еру Трейдинг», яка є дочірньою структурою компанії «Енергетичні ресурси України», почала імпортні поставки природного газу від польської нафтогазової компанії PGNiG для українських промислових споживачів. Про це повідомляє прес-служба «Еру Трейдинг».

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«Еру Трейдинг» спільно з польською державною нафтогазовою компанією PGNiG почали поставки природного газу з Польщі до України», - йдеться в повідомленні.

За словами комерційного директора компанії Ярослава Мудрого, співпраця з PGNiG допоможе «ЕРУ Трейдинг» диверсифікувати свій портфель, а також буде сприяти розвитку ринку природного газу України та дозволить інтегрувати його в систему європейського енергетичного ринку.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією компанії-оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз», в липні 2016 року Україна скоротила імпорт газу на 31,8% - до 409 млн куб. м порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому імпортерами природного газу до України були 5 компаній.

Згідно з інформацією «Нафтогазу», у другому кварталі поточного року імпорт природного газу з Європи до України здійснювали лише приватні компанії.

Довідка УНІАН. «Енергетичні ресурси України» - це приватна енергетична компанія, засновниками якої є Андрій Фаворов і компанія «Еру Файненс ЛТД». Компанія представляє в Україні енергетичні проекти в тому числі і технології інтенсифікації видобутку природного газу.